Очільник МЗС Білорусі обговорив з представником Держдепу США ситуацію після виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей поговорив з заступником Державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлі про ситуацію після виборів у Білорусі. Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі, передає УНН.
“Співрозмовники обговорили поствиборну ситуацію в Білорусі, а також обмінялися думками щодо перспектив подальшої двосторонньої взаємодії. Міністр подякував американській стороні за незмінну підтримку суверенітету і незалежності Республіки Білорусь”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розмова відбулася 20 серпня з ініціативи американської сторони.
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Як повідомляв УНН, сенатор-демократ Кріс Мерфі закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа не відправляти американського посла в Білорусь через масові протести після виборів президента у країні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір призначити послом у Мінську кар’єрного дипломата Джулі Фішер, яка є високопоставленим чиновником Держдепартаменту по Європі. Раніше вона працювала в НАТО, а також в Росії, Грузії та Україні. Її призначення має бути схвалене Сенатом США.