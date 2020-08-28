Лукашенко заговорил о военной угрозе: половину армии привели в боевую готовность

"И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего - вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать", - сказал Лукашенко говоря о военной угрозе.

Также он добавил, что в ответ НАТО он тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Лукашенко отметил, что в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки.

"Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "заварушку" в Беларуси планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают.