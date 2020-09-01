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Главу Католической церкви Беларуси не пропустили в страну при возвращении из Польши

Киев • УНН

 • 22174 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Главу Католической церкви Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича белорусские пограничники не впустили в Беларусь, когда он возвращался домой из Польши. Об этом пишет белорусское “Радио Свобода”, передает УНН.

Главу Католической церкви Беларуси не пропустили в страну при возвращении из Польши

Отмечается, что митрополит Кондрусевич — гражданин Беларуси. По словам генерального викария Минско-Могилевской епархии епископа Юрия Касабуцкого в понедельник, 31 августа, архиепископ Тадеуш Кондрусевич возвращался из заграничной командировки.

На пограничном переходе “Кузница — Белосток — Брузги” пограничники Беларуси без объяснений причин отказали гглаве Белорусского католического епископата во въезде в страну.

Пресс-секретарь Белорусской католической церкви отец Юрий Санько сообщил, что митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Польшу.

“Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся на территорию Польши. Он и дальше будет пытаться вернуться домой. И здесь мы будем протестовать, обращаться ко всем госструктурам Беларуси, потому что Католическая церковь Беларуси не может существовать без своего лидера. Никаких объявлений этого решения от власти мы не получали”, — сказал Юрий Санько.

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Как сообщал УНН, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа в связи с результатами голосования на выборах, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Лидер Беларуси заговорил о военной угрозе для страны и привел половину армии в боевую готовность. Он также заявил, что протесты в Беларуси планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают. В центре Минска и в других городах продолжаются столкновения протестующих с правоохранителями и задержания участников протестов.

Напомним, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.

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