У Білорусі проходить Марш миру і незалежності, є перші зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У неділю мінчани і жителі інших великих міст збираються на Марш миру і незалежності, який повинен був початися о 14:00, передає УНН з посиланням на TUT.BY.
Повідомляється, що на площі Незалежності в Мінську - початковій точці маршу - з самого ранку стоять перекриття, чергує міліція, неподалік - намиста, автозаки і водомети.
Не дивлячись на це, повідомляється, що по проспекту Незалежності в різних місцях зараз рухаються колони людей, прямуючи до центру, до площі.
Колони, за даними порталу, складаються з тисяч людей.
Також зазначається, що на проспекті Незалежності у парку Челюскінців у колони з біло-червоно-білими прапорами сталася сутичка з ОМОНом.
"Люди в чорному вибігли з автозаку і забрали величезний біло-червоно-білий прапор. Затримано як мінімум одну людину", - пише портал.
Як повідомляв УНН, в Мінську правоохоронці встановили огорожу на площі Незалежності, де через кілька годин повинен пройти "Марш миру і незалежності". У центр міста стягнуті автозаки і спецтехніка.
Пізніше портал повідомив про ще одне зіткнення протестуючих з силовиками на проспекті Незалежності.