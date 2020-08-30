В Беларуси проходит Марш мира и независимости, есть первые столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В воскресенье минчане и жители других крупных городов собираются на Марш мира и независимости, который должен был начаться в 14:00, передает УНН со ссылкой на TUT.BY.
Сообщается, что на площади Независимости в Минске - начальной точке марша - с самого утра стоят перекрытия, дежурит милиция, неподалеку - бусы, автозаки и водометы.
Несмотря на это, сообщается, что по проспекту Независимости в разных местах сейчас движутся колонны людей, направляясь к центру, к площади.
Колонны, по данным портала, состоят из тысяч людей.
Также отмечается, что на проспекте Независимости в парке Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОНом.
"Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержан как минимум один человек", - пишет портал.
Как сообщал УНН, в Минске правоохранители установили ограждение на площади Независимости, где через несколько часов должен пройти "Марш мира и независимости". В центр города стянуты автозаки и спецтехника.
Позже портал сообщил об еще одном столкновения протестующих с силовиками на проспекте Независимости.