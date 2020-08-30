К месту проведения акции протеста в Минске стянули водометы и автозаки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Минске правоохранители установили ограждение на площади Независимости, где через несколько часов должен пройти "Марш мира и независимости". В центр города стянуты автозаки и спецтехника, в том числе водометы, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" и Tut.by.
"Минск. Вот что вы увидите сейчас, если въедете на площадь Независимости: автозаки, водометы, машины медицинской службы и много заборов", - пишет портал.
Tut.by также сообщает, что в центр Минска едут БТР.
Как сообщал УНН, накануне Координационный совет оппозиции Беларуси призвал главу МВД республики Юрия Караева или подать в отставку, либо сдаться с повинной.