До місця проведення акції протесту в Мінську стягнули водомети і автозаки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Мінську правоохоронці встановили огорожу на площі Незалежності, де через кілька годин має пройти "Марш миру і незалежності". У центр міста стягнуті автозаки і спецтехніка, в тому числі водомети, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода" і Tut.by.
"Мінськ. Ось що ви побачите зараз, якщо в'їдете на площу Незалежності: автозаки, водомети, машини медичної служби і багато парканів ", - пише портал.
Tut.by також повідомляє, що до центру Мінська їдуть БТР.
Як повідомляв УНН, напередодні Координаційна рада опозиції Білорусі закликала главу МВС республіки Юрія Караєва або подати у відставку, або здатися з повинною.