Оппозиция Беларуси призвала главу МВД страны подать в отставку
Киев • УНН
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КИЕВ. 30 августа. УНН. Координационный совет оппозиции Беларуси призвал главу МВД республики Юрия Караева или подать в отставку, или сдаться с повинной. Об этом в субботу сообщила член президиума Координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира в YouTube, передает УНН.
“Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения (вы) взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы все это видели ... И если вы берете на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта — вы или подаете в отставку, или у вас должна быть явка с повинной”, — заявила Колесникова.
Колесникова подчеркнула, что “для всех остальных участников этих событий тоже вариант явки с повинной”. По ее словам, “все свидетели преступлений по закону Республики Беларусь обязаны сообщить об известных им преступления”.
Колесникова добавила, что Координационный совет обратился в правоохранительные органы страны, призвав их выполнить присягу в части расследований преступлений.
“Вы обязаны выполнять присягу, данную белорусскому народу. Я обращаюсь к сотрудникам МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре и КГБ. Мы призываем вас выполнить свой долг перед белорусским народом и требуем от вас разобраться со всеми преступлениями, вы должны восстановить справедливость”, — подчеркнула она.
Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа в связи с результатами выборов, по которым у действующего президента Александра Лукашенко 80,1% голосов, а у его оппонентки Светланы Тихановской — 10,1%. Так, вчера белорусский ОМОН начал задерживать участников акции протеста, которые вышли на площадь Независимости.
Также сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что “выступления в стране не выдыхаются, а идут своим чередом”.