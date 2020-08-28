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У Путіна назвали кількість силовиків РФ у резерві для Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив кількість правоохоронців в резерві Російської Федерації для Білорусі як досить розумнe. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

У Путіна назвали кількість силовиків РФ у резерві для Білорусі

"Він (резерв - ред.) cкладається з тих частин, які в разі крайньої необхідності зможуть перешкодити екстремістським діям в республіці ... Я нічого не можу сказати про озброєння, їх досить розумна кількість", - сказав Пєсков.

За словами представника Кремля, президент Росії Володимир Путін виходить з того, що резерв російських правоохоронців для Білорусі не буде використаний.

"Тут важливо усвідомлювати, і президент це підкреслив, що це саме резерв, і немає ніякої необхідності його задіяти. Президент Путін виходить з того, що він (резерв - ред.) не буде використаний. І ми виходимо з того, що з такого крайнього ситуацією Білорусь не зіткнеться", - додав Дмитро Пєсков.

За його словами, готовність Росії направити резерв правоохоронців в Білорусь ніяк не позначиться на відносинах між росіянами і білорусами.

"При цьому прессекретар відмовився відповідати на питання про те, чи готова буде Росія надавати допомогу населенню, громадянському суспільству Білорусі, якщо там знову відбудеться сплеск насильства з боку місцевих силовиків. Він назвав такі міркування гіпотетичними. Пєсков підкреслив, що екстремістські дії "з боку кого б то не було" можуть становити загрозу і для народу Білорусі. Представник Кремля пояснив при цьому, що влада Білорусі "не займаються екстремістськими діями", - повідомили в ЗМІ.

За його словами, резерв може бути задіяний в разі гіпотетичної небезпеки виходу ситуації з-під контролю, коли в небезпеці стабільність, взагалі існування органів державного управління і безпека людей. Йдеться про небезпеку, яка може настати в результаті екстремістських дій.

Нагадаємо, Росія на прохання Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі.

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