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У Путина назвали количество силовиков РФ в резерве для Беларуси

Киев • УНН

 • 13649 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил количество правоохранителей в резерве Российской Федерации для Беларуси как достаточно разумное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

У Путина назвали количество силовиков РФ в резерве для Беларуси

“Он (резерв - ред.) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике... Я ничего не могу сказать про вооружение, их достаточно разумное количество", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин исходит из того, что резерв российских правоохранителей для Белоруссии не будет использован.

“Здесь важно отдавать себе отчет, и президент это подчеркнул, что это именно резерв, и нет никакой необходимости его задействовать. Президент Путин исходит из того, что он (резерв - ред.) никак не будет использован. И мы исходим из того, что с такой крайней ситуацией Беларусь не столкнется", - добавил Дмитрий Песков.

По его словам, готовность России направить резерв правоохранителей в Беларусь никак не скажется на отношениях между россиянами и белорусами.

“При этом пресс-секретарь отказался отвечать на вопрос о том, готова ли будет Россия оказывать помощь населению, гражданскому обществу Беларуси, если там вновь произойдет всплеск насилия со стороны местных силовиков. Он назвал такие рассуждения гипотетическими. Песков подчеркнул, что экстремистские действия "со стороны кого бы то ни было" могут представлять угрозу и для народа Беларуси. Представитель Кремля пояснил при этом, что власти Беларуси "не занимаются экстремистскими действиями", - сообщили в СМИ.

По его словам, резерв может быть задействован в случае гипотетической опасности выхода ситуации из-под контроля, когда в опасности стабильность, вообще существование органов государственного управления и безопасность людей. Речь идет об опасности, которая может наступить в результате экстремистских действий.

Напомним, Россия по просьбе Лукашенко создала резерв правоохранителей для Беларуси.

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