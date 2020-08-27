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Россия по просьбе Лукашенко создала резерв правоохранителей для Беларуси — Путин

Киев • УНН

 • 16874 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Россия по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала "резерв из сотрудников правоохранительных органов". Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Россия по просьбе Лукашенко создала резерв правоохранителей для Беларуси — Путин

"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе на дороге "Санкт-Петербург - Псков" в сторону Беларуси увидели колонну из 30-40 автозаков, на которой могли ехать не менее 600 "росгвардейцев".

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Россия при первом запросе окажет помощь в деле обеспечения безопасности его страны в случае внешней угрозы. Глава Беларуси уточнил, что "речь идет о военной составляющей" по договору с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ.

Кроме того, напомним, Лукашенко и Путин договорились о совместном реагировании на обострение ситуации в Беларуси.

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