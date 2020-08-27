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Росія на прохання Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі — Путін

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Росія на прохання президента Білорусі Олександра Лукашенка сформувала "резерв зі співробітників правоохоронних органів". Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю Сергію Брильову, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Росія на прохання Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі — Путін

"Олександр Григорович (Лукашенко - ред.) попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів. І я це зробив. Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю", - сказав Путін.

Як повідомляв УНН, минулого тижня на дорозі "Санкт-Петербург - Псков" у бік Білорусі побачили колону з 30-40 автозаків, на якій могли їхати не менше 600 "росгвардійців".

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що Росія при першому запиті надасть допомогу в справі забезпечення безпеки його країни в разі зовнішньої загрози. Глава Білорусі уточнив, що "йдеться про військову складову" за договором з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ.

Крім того, нагадаємо, Лукашенко і Путін домовилися про спільне реагування на загострення ситуації в Білорусі.

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