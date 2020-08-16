Лукашенко і Путін домовилися про спільне реагування на загострення ситуації в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію, яка відбувається в Білорусі. Сторони подвердить домовленість спільно реагування на ситуацію в разі її загострення. Про це повідомляє УНН, посилаючись на "БЕЛТА".
"Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорили ситуацію в Білорусі. Президент Росії висловив своє бачення обстановки, що складається навколо нашої країни. Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань. Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз боку реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, як повідомив Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше, Росія при першому запиті надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз.