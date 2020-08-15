Помощь РФ по безопасности "при первом запросе": Лукашенко заявил, что договорился с Путиным

""Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил белорусский лидер.

"И мы с ним (Владимиром Путиным - ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также отметил якобы "наращивание вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО".

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что эта тема обсуждалась еще в прошлом году, и тогда "был выработан определенный алгоритм реагирования на подобные события".

Ранее 15 августа "по инициативе белорусской стороны", по сообщению Кремля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Лукашенко .