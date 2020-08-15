Союзницькі відносини і "вагнерівці": Кремль розповів, про що говорили Лукашенко з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. З ініціативи білоруської сторони відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Сторони обговорили врегулювання проблем в республіці і зміцнення союзницьких відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Кремля.
“Олександр Лукашенко інформував про ситуацію в Білорусі, що склалася після президентських виборів. З обох сторін висловлено впевненість, що всі виниклі проблеми будуть невдовзі врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідній співпраці двох країн у межах Союзної держави”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в зв’язку з поверненням напередодні до Росії раніше затриманих в Білорусь 32 громадян "дана позитивна оцінка тісній взаємодії профільних відомств з цього питання".
“Домовлено про продовження регулярних контактів на різних рівнях і підтверджений настрій на зміцнення союзницьких відносин, що в повній мірі відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі”, — додали в Кремлі.
Раніше УНН писав, що 15 серпня білоруський лідер Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі.
Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовики ПВК "Вагнера" були повернуті в Російську Федерацію.