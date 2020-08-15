Союзнические отношения и "вагнеровцы": Кремль рассказал, о чем говорили Лукашенко с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны обсудили урегулирование проблем в республике и укрепление союзнических отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Кремля.
"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в связи с возвращением накануне в Россию ранее задержанных в Беларусь 32 граждан "дана положительная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу".
"Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - добавили в Кремле.
Ранее УНН писал, что 15 августа белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.
Напомним, 14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.