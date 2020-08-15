Союзнические отношения и "вагнеровцы": Кремль рассказал, о чем говорили Лукашенко с Путиным

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83213 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101936 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126760 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107386 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127385 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101271 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102098 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104048 просмотра

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4 марта, 08:31 • 101956 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 31478 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны обсудили урегулирование проблем в республике и укрепление союзнических отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Кремля.

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с возвращением накануне в Россию ранее задержанных в Беларусь 32 граждан "дана положительная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу".

"Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - добавили в Кремле.

Ранее УНН писал, что 15 августа белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

Напомним, 14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.

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