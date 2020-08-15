Лукашенко и Путин поговорили по телефону
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "БЕЛТА", что цитирует сообщение пресс-службы главы белорусского государства.
"Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси.
Также он выразил желание поговорить с Путиным.