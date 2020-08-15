Лукашенко і Путін поговорили по телефону
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Білоруський лідер Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "БЕЛТА", що цитує повідомлення пресслужби глави білоруської держави.
"Відбулася телефонна розмова Президента Білорусі Олександра Лукашенка з Президентом Росії Володимиром Путіним. Президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Беларусь", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі.
Також він висловив бажання поговорити з Путіним.