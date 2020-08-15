Допомога РФ з безпеки "при першому запиті": Лукашенко заявив, що домовився з Путіним

"Коли йдеться про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з Президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало - абсолютно посвячений в те, що відбувається", - зазначив білоруський лідер.

"І ми з ним (Володимиром Путіним - ред.) домовилися: при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь", - заявив Лукашенко.

Лукашенко також відзначив нібито "нарощування збройного компоненту в сусідніх Польщі та Литві, на території яких проводяться військові навчання НАТО".

"Мене більше хвилює ситуація, яка розгортається на території сусідніх з нами держав - Польщі та Литві. Там, як вам відомо, проходять військові навчання натовських військ. Це теж було б нічого, але йде ескалація і нарощування збройного компоненту на цих територіях. Не бачити це, спокійно за цим спостерігати ми, природно, не можемо. І коли рано вранці я розмовляв і слухав доповідь начальника Генерального штабу, я помітив: наших військових також турбує ця проблема", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що ця тема обговорювалася ще в минулому році, і тоді "був вироблений певний алгоритм реагування на подібні події".

Раніше 15 серпня "з ініціативи білоруської сторони", за повідомленням Кремля, відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з Лукашенком.