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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72459 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99468 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105608 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125495 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100795 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101693 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103791 просмотра

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Из России в Беларусь отправилась колонна автозаков с "росгвардейцами" - СМИ

Из России в Беларусь отправилась колонна автозаков с "росгвардейцами" - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19663 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. На дороге "Санкт-Петербург - Псков" в сторону Беларуси увидели колонну из 30-40 автозаков, на которой могут ехать не менее 600 "росгвардейцев". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Conflict Intelligence Team, Telegram-канал "Фонтанки" и "Медузу".

"Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается. Колонну автозаков без маркировок и номеров... заметил читатель "Фонтанки" на той же дороге "Санкт-Петербург - Псков". По его словам, в целом навстречу ему проехало около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников. Штатная емкость одного "автозака" - около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа - 1500 человек)", - сказано в сообщении.

"Медуза" сообщает, что другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили их читатели.

Также сообщается, что в автомобилях колонны, которая движется со стороны Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. Место съемки указывает на то, что они едут в 83 километрах от границы с Беларусью.

Напомним, Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о помощи РФ по безопасности "при первом запросе".

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург - Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx

- Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9

- vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

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