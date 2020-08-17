Из России в Беларусь отправилась колонна автозаков с "росгвардейцами" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. На дороге "Санкт-Петербург - Псков" в сторону Беларуси увидели колонну из 30-40 автозаков, на которой могут ехать не менее 600 "росгвардейцев". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Conflict Intelligence Team, Telegram-канал "Фонтанки" и "Медузу".
"Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается. Колонну автозаков без маркировок и номеров... заметил читатель "Фонтанки" на той же дороге "Санкт-Петербург - Псков". По его словам, в целом навстречу ему проехало около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников. Штатная емкость одного "автозака" - около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа - 1500 человек)", - сказано в сообщении.
"Медуза" сообщает, что другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили их читатели.
Также сообщается, что в автомобилях колонны, которая движется со стороны Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. Место съемки указывает на то, что они едут в 83 километрах от границы с Беларусью.
Напомним, Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о помощи РФ по безопасности "при первом запросе".
Едут в Белоруссию? На дороге Петербург - Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx- Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020
Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9- vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020