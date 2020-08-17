Із Росії до Білорусі вирушила колона автозаків із "росгвардійцями" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На дорозі "Санкт-Петербург - Псков" у бік Білорусі побачили колону з 30-40 автозаків, на якій можуть їхати не менше 600 "росгвардійців". Про це повідомляє УНН із посиланням на Conflict Intelligence Team, Telegram-канал "Фонтанки" і "Медузу".
"Інформація про перекидання особового складу Росгвардії у напрямку Білорусі, схоже, підтверджується. Колону автозаків без маркувань і номерів... помітив читач "Фонтанки" на тій же дорозі "Санкт-Петербург - Псков". За його словами, у цілому назустріч йому проїхало близько 30-40 вантажівок і кілька військових позашляховиків. Штатна місткість одного "автозаку" - близько 20 осіб. Таким чином, тільки з Петербурга може їхати не менше 600 бійців (для порівняння, загальна чисельність всього білоруського ОМОНу - 1500 осіб)", - сказано у повідомленні.
"Медуза" повідомляє, що іншу колону, яка рухалася у напрямку до Білорусі з боку Москви, помітили їх читачі.
Також повідомляється, що у автомобілях колони, яка рухається зі сторони Москви, їдуть люди у чорній формі без розпізнавальних знаків. Місце зйомки вказує на те, що вони їдуть у 83 кілометрах від кордону з Білоруссю.
Нагадаємо, Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про допомогу РФ з безпеки "при першому запиті".
Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020
Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9— vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020