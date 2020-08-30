Опозиція Білорусі закликала главу МВС країни подати у відставку

“Пан Караєв, 13 серпня в ефірі білоруського телебачення (ви) взяли на себе відповідальність за тих, кому дісталося. Смерть людей, насильство, безпрецедентна жорстокість і тортури мирного населення — ми все це бачили... І якщо ви берете на себе відповідальність за ці події, у вас є два варіанти — ви або подаєте у відставку, або у вас має бути явка з повинною”, — заявила Колесникова.

Колесникова підкреслила, що “для всіх інших учасників цих подій є теж варіант явки з повинною”. За її словами, “всі свідки злочинів за законом Республіки Білорусь зобов’язані повідомити про відомі їм злочини”.

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Колесникова додала, що Координаційна рада звернулася до правоохоронних органів країни, закликавши їх виконати присягу в частині розслідувань злочинів.

“Ви зобов’язані виконувати присягу, дану білоруському народу. Я звертаюся до співробітників МВС, Слідчого комітету, Генпрокуратури і КДБ. Ми закликаємо вас виконати свій обов’язок перед білоруським народом і вимагаємо від вас розібратися з усіма злочинами, ви повинні відновити справедливість”, — підкреслила вона.

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Нагадаємо, протести в Білорусі тривають з 9 серпня у зв’язку з результатами виборів, за якими у чинного президента Олександра Лукашенка 80,1% голосів, а у його опонентки Світлани Тіхановськоі — 10,1%. Так, вчора білоруський ОМОН почав затримувати учасників акції протесту, які вийшли на площу Незалежності.

Також повідомлялося, що кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що “виступи в країні не видихаються, а йдуть своєю чергою”.