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Кулеба: контактів між Зеленським та Лукашенко після виборів не було і не планується

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не зв’язувався зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком після проведених у республіці виборів. Про це повідомив у четвер глава українського МЗС Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу “Право на владу”, зазначає УНН.

Кулеба: контактів між Зеленським та Лукашенко після виборів не було і не планується

“Після виборів контактів між ними не було. І не планується”, — сказав він, уточнивши, що Зеленський і Лукашенко “востаннє спілкувалися перед виборами в Білорусі”.

“У нас зараз, по суті, усі процеси, усі контакти з білоруською стороною поставлені на паузу, — зазначив Кулеба. — Я можу офіційно про це вам повідомити. І ми стежимо за розвитком ситуації. І тільки коли ми переконаємося в тому, що ці контактів не будуть нести репутаційних, моральних, етичних втрат для України, ці контакти будуть відновлені”. У зв’язку з цим він нагадав про відкликання українського посла в Мінську для консультацій.

Як заявив Кулеба, в даним момент МЗС України бачить своє завдання в тому, щоб “розвиток ситуації в Білорусі не підвищував рівня загрози безпеці в Україні і українських громадян на білоруській території”. Крім цього, додав міністр, він турбується про те, щоб події в сусідній країні “мали якомога менший вплив на економіку і розвиток бізнесу на Україні”, оскільки з Білоруссю “дуже активна двостороння торгівля”.

У неділю, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Euronews заявив, що якби він виявився на місці Олександра Лукашенка, то дав би згоду на повторні вибори. У відповідь офіційний представник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Бєларусь не потребує “заїжджених порад” українського керівництва, і хотіла б відчути підтримку і розуміння. Пізніше, Міністерство закордонних справ України відреагувало на різкі заяви з боку зовнішньополітичного відомства Республіки Білорусь.

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