МЗС України відреагувало на реакцію МЗС Білорусі: розуміємо емоційну перевантаженість колег

“Для нас Білорусь — сусідня держава, з якою ми завжди прагнули і прагнемо дружніх відносин. Розуміємо емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радимо не відкидати цінних дружніх порад”, — вказали у міністерстві.

У МЗС також додали, що: “Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками — це шлях в нікуди. Ми щиро бажаємо Білорусі гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію”.

Раніше, у Міністерстві закордонних справ Білорусі прокоментували слова Президента України Володимира Зеленського про перевибори в республіці, заявивши, що не потребують “заїжджених порад”.

“Знаєте, Україна — братська для нас країна і український народ — братський для білорусів. Тому, звичайно, в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку, або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми потребуємо не їх”, — сказав начальник управління інформації та цифрової дипломатії — прессекретар МЗС Анатолій Глаз.