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МИД Украины отреагировал на реакцию МИД Беларуси: понимаем эмоциональную перегруженность коллег

Киев • УНН

 • 29136 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резкие заявления со стороны внешнеполитического ведомства Республики Беларусь, пишет УНН со ссылкой на сообщение украинского ведомства.

МИД Украины отреагировал на реакцию МИД Беларуси: понимаем эмоциональную перегруженность коллег

“Для нас Беларусь — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов”, — указали в министерстве.

В МИД также добавили, что: “Опыт украинской Революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию”.

Ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали слова Президента Украины Владимира Зеленского о перевыборах в республике, заявив, что не нуждаются в “заезженных советах”.

“Знаете, Украина — братская для нас страна и украинский народ — братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них”, — сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

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