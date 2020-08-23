У МЗС Білорусі грубо відповіли на слова Зеленського про перевибори

"Знаєте, Україна - братська для нас країна і український народ - братський для білорусів. Тому, звичайно, в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку, або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми потребуємо не їх", - сказав начальник управління інформації та цифрової дипломатії - прессекретар МЗС Анатолій Глаз.

"Хоча, якщо подивитися новітню історію України, то, звичайно, досвіду в деяких питаннях їм не позичати. ​​Ось тільки результат цих політичних експериментів вже точно не переконує українців, та й не тільки їх, в їх правильності і корисності. Більш того, на нашу думку, в українського керівництва ще багато років буде багато питань важливіших, якими потрібно щодня займатися всередині своєї країни, ніж роздавати поради сусідам", - сказав офіційний представник білоруського МЗС.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що якби він був на місці білоруського лідера, то "точно" провів би голосування через місяць - і запросив в якості спостерігачів міжнародні групи.