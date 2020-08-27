Кулеба: контактов между Зеленским и Лукашенко после выборов не было и не планируется

“После выборов контактов между ними не было. И не планируется”, — сказал он, уточнив, что Зеленский и Лукашенко “последний раз общались перед выборами в Беларуси”.

“У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу, — отметил Кулеба. — Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены”. В этой связи он напомнил об отзыве украинского посла в Минске для консультаций.

Как заявил Кулеба, в данным момент МИД Украины видит свою задачу в том, чтобы “развитие ситуации в Беларуси не повышало уровня угрозы безопасности в Украине и украинских граждан на белорусской территории”. Помимо этого, добавил министр, он беспокоится о том, чтобы события в соседней стране “имели как можно меньшее влияние на экономику и развитие бизнеса на Украине”, поскольку с Беларусью “очень активная двусторонняя торговля”.

В воскресенье, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, то дал бы согласие на повторные выборы. В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Беларусь не нуждается в “заезженных советах” украинского руководства, и хотела бы ощутить поддержку и понимание. Позже, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резкие заявления со стороны внешнеполитического ведомства Республики Беларусь.