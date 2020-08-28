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Протесты в Беларуси: в Минске задержали более 200 человек

Киев • УНН

 • 24955 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Белорусский ОМОН начал задерживать участников акции протеста, вышедших на площадь Независимости, сообщает “Радио Свобода”. По оценке издания, на площади находятся около тысячи человек, пишет УНН.

Протесты в Беларуси: в Минске задержали более 200 человек

Журналисты “Радио Свобода” вели прямую видеотрансляцию с площади, но после задержания двух сотрудников издания эфир прекратился.

Площадь Независимости, на которую идут другие протестующие, оцеплена сотрудниками ОМОНа. Подъезды и подходы к площади огорожены. Люди, оказавшиеся в окружении, просили дать им уйти. На проспекте Независимости стоят автозаки.

Людей на площади Независимости в Минске разделили на две группы, после чего из толпы по одному стали выводить мужчин — их увели в автозаки. Около 20:30 ОМОН покинул площадь.

Позже, правозащитный центр “Вясна” сообщил, что на площади Независимости в Минске задержали более 200 человек.

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