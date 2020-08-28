Протести у Білорусі: у Мінську затримали понад 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Білоруський ОМОН почав затримувати учасників акції протесту, які вийшли на площу Незалежності, повідомляє “Радіо Свобода”. За оцінкою видання, на площі знаходяться близько тисячі осіб, пише УНН.
Журналісти “Радіо Свобода” вели пряму відеотрансляцію з площі, але після затримання двох співробітників видання ефір припинився.
Площа Незалежності, на яку йдуть інші учасники протесту, оточена співробітниками ОМОНу. Під’їзди та підходи до площі обгороджені. Люди, які опинилися в оточенні, просили дати їм піти. На проспекті Незалежності стоять автозаки.
Людей на площі Незалежності в Мінську розділили на дві групи, після чого з натовпу по одному стали виводити чоловіків — їх повели в автозаки. Близько 20:30 ОМОН покинув площу.
Пізніше, правозахисний центр “Вясна” повідомив, що на площі Незалежності в Мінську затримали понад 200 осіб.