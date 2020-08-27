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Тихановская заявила, что протестные выступления в Беларуси "не выдыхаются"

Киев • УНН

 • 15182 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что "выступления в стране не выдыхаются, а идут своим чередом". Об этом она сказала в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает УНН.

Тихановская заявила, что протестные выступления в Беларуси "не выдыхаются"

"Протесты не выдыхаются. Они идут своим чередом. Конечно, в течение недели где-то степень напряжения может снижаться, но на выходных все вернется в свое русло. И главная причина, что люди больше не готовы принимать президента. Они потеряли к нему доверие, и мы будем идти к победе", - сказала Светлана Тихановская.

По ее словам, и протесты, и забастовки идут полным ходом. И люди не сдадутся, не прекратят, пока не будет выполнено главное их требование.

"Наши протесты, они принципиально мирные. Белорусы - мирный народ, и мы не будем переходить эту границу ни в коем случае. У нас люди хотят одного - чтобы Лукашенко ушел. И мы этого добьемся путем мирных демонстраций и забастовок", - добавила Тихановская.

Напомним, Тихановская заявила, что другие государства не должны вмешиваться в выборы в республике.

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