Протесты в Беларуси: Тихановська заявила, что другие государства не должны вмешиваться в выборы в республике
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает недопустимым вмешательство других государств в события, происходящие в стране. Об этом она заявила во вторник в интервью журналистам телеканала Fox News, передает УНН.
Как отмечает телеканал, ей был задан вопрос о возможности принятия каких-либо мер Россией в связи с ситуацией в Беларуси. “Мы не Россия. Мы — Беларусь”, — приводится ее ответ. “Наш народ хочет жить в демократической стране. Это ему решать. Я думаю, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение нашего народа”, — сказала она. Как уточняется в публикации, Тихановская подчеркнула, что участники протестов в Белоруссии не придерживаются прозападного и антироссийского настроя.
Говоря о происходящем в Беларуси, Тихановская сказала: “Все эти аресты не повлияют на устремления и желания белорусского народа и его борьбу за права”. “Я должна признать, что мы больше не оппозиция. Мы — большинство”, — отметила она. По ее словам, народ Беларуси изменился и “не отступит”.
Говоря о действующем президенте Александре Лукашенко, она подчеркнула: “Мы никогда не забудем насилия, которое он совершал в отношении белорусского народа, ему следует это понимать”.
На вопрос, испытывает ли она страх, Тихановская ответила: “Конечно, мне каждый день страшно”. “Каждый день я переступаю через свой страх”, — добавила она.
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Добавим, ранее Тихановская заявила, что революция в Беларуси не геополитическая.