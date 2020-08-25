Тіхановська в Європарламенті заявила, що революція в Білорусі не геополітична

"Революція в Білорусі не геополітична - вона не є ні проросійською, ні антиросійською, ні проєвропейською, ні антиєвропейською", - заявила Тіхановська.

Опозиційна кандидатка в президенти сказала, що розраховує домогтися нових виборів "за допомогою діалогу" з чинною владою. Вона також закликала міжнародне співтовариство "посприяти цьому діалогу".

Виступ Світлани Тіхановської зустріли в комітеті Європарламенту оплесками, пише видання.

Як повідомляв УНН, раніше Світлана Тіхановська заявила, що якщо вона стане тимчасовим президентом - її завданням буде організація команди для підготовки нових виборів в Білорусі.