Тіхановська в Європарламенті заявила, що революція в Білорусі не геополітична
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що протести в Білорусі не мають геополітичного підтексту. Про це вона сказала, виступаючи по відеозв'язку на засіданні комітету у закордонних справах Європарламенту у вівторок, передає УНН з посиланням на DW.
"Революція в Білорусі не геополітична - вона не є ні проросійською, ні антиросійською, ні проєвропейською, ні антиєвропейською", - заявила Тіхановська.
Опозиційна кандидатка в президенти сказала, що розраховує домогтися нових виборів "за допомогою діалогу" з чинною владою. Вона також закликала міжнародне співтовариство "посприяти цьому діалогу".
Виступ Світлани Тіхановської зустріли в комітеті Європарламенту оплесками, пише видання.
Як повідомляв УНН, раніше Світлана Тіхановська заявила, що якщо вона стане тимчасовим президентом - її завданням буде організація команди для підготовки нових виборів в Білорусі.