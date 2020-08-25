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Тихановская назвала своей задачей подготовку новых выборов в Беларуси

Киев • УНН

 • 13324 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Светлана Тихановская заявила, что если она станет временным президентом — ее задачей будет организация команды для подготовки новых выборов в Беларуси. Об этом она сказала в интервью DW, передает УНН.

Тихановская назвала своей задачей подготовку новых выборов в Беларуси

“Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно — на подготовку к новым честным и прозрачным выборам”, — сказала Светлана Тихановская, отвечая на вопрос о том, что она намерена делать, если станет временным президентом Беларуси.

Она также отметила, что вокруг нее уже “образовалась команда из специалистов”, которые помогут ей “в этот сложный период”.

Сообщается, что за время пребывания Светланы Тихановской в Вильнюсе, где она находится после своего вынужденного отъезда из Минска, экс-кандидат в президенты Беларуси успела пообщаться с некоторыми мировыми лидерами. По ее словам, все они были “очень вдохновлены тем, что сейчас происходит в Беларуси, подвигом людей, вставших на защиту своих прав”.

Также уточняется, что президент США Дональд Трамп с Тихановской не связывался, однако разговор с представителями американской администрации у нее был.

Сообщается, что российская сторона пока воздерживается от контактов со Светланой Тихановской и членами Координационного совета оппозиции, созданного ее сторонниками в Беларуси. При этом Тихановская заверила, что они готовы к общению.

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“Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении”, — добавила Светлана Тихановская.

По ее словам, Беларусь хотела бы иметь близкие экономические и политические отношения со всеми странами. Главным условием для этого является независимость Беларуси.

Напомним, от имени Тихановской в Верховный суд Беларуси подали жалобу о непризнании выборов.

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