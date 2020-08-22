Тіхановська назвала умови, за яких повернеться до Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Екскандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська назвала умови, за яких повернеться до країни. Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу "БелсатТВ", передає УНН.
На питання, за яких умов Тіхановська, яка наразі знаходиться з дітьми у Литві, повернеться до Білорусі, вона відповіла так: “Коли я та мої діти будуть відчувати себе у безпеці”.
За її словами, при теперішній владі у Білорусі це неможливо. Вона додала, що зміна влади у Білорусі “це великий стимул” для її повернення.
Як повідомляв УНН, екскандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що не планує балотуватися на пост голови держави в разі організації нових виборів.