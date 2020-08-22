Тіхановська назвала умови, за яких повернеться до Білорусі

На питання, за яких умов Тіхановська, яка наразі знаходиться з дітьми у Литві, повернеться до Білорусі, вона відповіла так: “Коли я та мої діти будуть відчувати себе у безпеці”.

За її словами, при теперішній владі у Білорусі це неможливо. Вона додала, що зміна влади у Білорусі “це великий стимул” для її повернення.

Як повідомляв УНН, екскандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що не планує балотуватися на пост голови держави в разі організації нових виборів.