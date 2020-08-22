Тіхановська не планує знову балотуватися у президенти Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Екскандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська не планує балотуватися на пост голови держави в разі організації нових виборів. Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу “БелсатТВ”, передає УНН.
“Я не планую [балотуватись] сама”, — заявила Тіхановська.
На питання, чи буде її чоловік Сергій Тіхановський, який наразі заарештований у Білорусі, балотуватися у президенти країни, вона відповіла так: “Звільнення політвязнів — одна з вимог усіх бастуючих. Це одна з вимог усього білоруського народу”.
Тіхановська вважає, що у процес врегулювання ситуації в Білорусі не повинні втручатися іноземні держави.
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“Це питання має вирішуватися всередині країни, без втручання зовні. І саме тому було створено Координаційну раду, який ми пропонуємо в ролі посередника в переговорах з владою для припинення тієї кризи, яка назріла в країні, і для проведення мирних переговорів, щоб ми разом прийшли до організації нових чесних і прозорих виборів”, — сказала Тіхановська.
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Як повідомляв УНН, від імені Тіхановської до Верховного суду Білорусі подали скаргу про невизнання президентських виборів. Раніше в ЦВК Білорусі заявили, що інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться протягом двох місяців, дата поки не призначена.