Від імені Тіхановської до Верховного суду Білорусі подали скаргу про невизнання виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Адвокат Максим Знак, який представляє інтереси екскандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, подав скаргу до Верховного суду про визнання виборів 9 серпня недійсними, передає УНН з посиланням на білоруську службу “Радіо Свобода”.
Так, за словами юриста, рішення про порушення справи буде оголошено протягом трьох днів.
Напередодні екскандидат в президенти Анна Конопацька також подала скаргу до Верховного суду про визнання президентських виборів недійсними.
Раніше всі інші кандидати, за винятком Олександра Лукашенка, подавали скарги в ЦВК на результати виборів. Але комісія їх відхилила.
За результатами ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, а за його головного опонента Світлану Тіхановську — 10,12%.
Як повідомляв УНН, раніше в ЦВК Білорусі заявили, що інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться протягом двох місяців, дата поки не призначена.