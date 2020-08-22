От имени Тихановской в Верховный суд Беларуси подали жалобу о непризнании выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Адвокат Максим Знак, представляющий интересы экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, подал жалобу в Верховный суд о признании выборов 9 августа недействительными, передает УНН со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
Так, по словам юриста, решение о возбуждении дела будет объявлено в течение трех дней.
Накануне экс-кандидат в президенты Анна Конопацкая также подала жалобу в Верховный суд о признании президентских выборов недействительными.
Ранее все остальные кандидаты, за исключением Александра Лукашенко, подавали жалобы в ЦИК на результаты выборов. Но комиссия их отклонила.
По результатам ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, а за его главного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Как сообщал УНН, ранее в ЦИК Беларуси заявили, что инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, дата пока не назначена.