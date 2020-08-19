В ЦИК Беларуси заявили, что инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, дата пока не назначена. Об этом сообщили в среду в Центризбиркоме республики, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Конкретную дату определят организаторы, инаугурация пройдет не позднее, чем через два месяца", - сказал официальный представитель ЦИК.
Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что не будет проводить повторные президентские выборы.