Лукашенко исключил возможность проведения повторных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не проведет повторные президентские выборы. Об этом он заявил сегодня, выступая на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), передает УНН.
"Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - приводит слова президента Telegram-канал TUT.BY.
Как сообщал УНН, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЦИК страны объявила победителем президентских выборов, прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) для встречи с рабочими.
Напомним, в Беларуси на забастовки выходят крупные предприятия, среди них "Беларуськалий", "Нафтан", МЗКТ. Работники требуют прекратить насилие со стороны силовиков.