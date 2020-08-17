Лукашенко на вертолете прилетел на бастующий завод в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЦИК страны объявила победителем президентских выборов, прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) для встречи с рабочими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где должна пройти его встреча с коллективом предприятия на фоне сообщений о забастовке", - говорится в сообщении.
Сообщается, что несколько десятков человек собрались рядом с проходной МЗКТ, чтобы выразить солидарность с рабочими. Кроме того, к МЗКТ движутся сотни рабочих с электротехнического и тракторного заводов.
Между тем, TUT.BY в Telegram-канале распространил сообщение работников МЗКТ.
"Работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, сообщают, что президент не вышел для общения с ними", - говорится в сообщении. "Всех согнали на площадку, а он в цехе вещает перед группой людей. Выбрали утром, я так понимаю", - рассказывает один из сотрудников.
Напомним, в Беларуси на забастовки выходят крупные предприятия, среди них "Беларуськалий", "Нафтан", МЗКТ. Работники требуют прекратить насилие со стороны силовиков.