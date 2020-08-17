Лукашенко на вертольоті прилетів на страйкуючий завод у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЦВК країни оголосила переможцем президентських виборів, прибув на вертольоті на Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ) для зустрічі з робітниками. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на вертольоті на Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ), де повинна пройти його зустріч з колективом підприємства на тлі повідомлень про страйк”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що кілька десятків людей зібралися поруч з прохідною МЗКТ, щоб висловити солідарність з робітниками. Крім того, до МЗКТ рухаються сотні робітників з електротехнічного і тракторного заводів.
Тим часом, TUT.BY у Telegram-каналі поширив повідомлення працівників МЗКТ.
"Працівники МЗКТ, яких зібрали на майданчику на території підприємства, повідомляють, що президент не вийшов для спілкування з ними", - йдеться у повідомленні. "Всіх зігнали на майданчик, а він в цеху віщає перед групою людей. Вибрали вранці, я так розумію", - розповідає один з працівників.
Нагадаємо, в Білорусі на страйки виходять великі підприємства, серед них “Білоруськалій”, “Нафтан”, МЗКТ. Працівники вимагають припинити насильство з боку силовиків.