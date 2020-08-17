Крупные предприятия Беларуси выходят на забастовки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Беларуси на забастовки выходят крупные предприятия, среди них "Беларуськалий", "Нафтан". Работники требуют прекратить насилие со стороны силовиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TUT.BY.
“Предприятия выходят на забастовки, среди них — промышленные гиганты”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что предприятия намерены продолжить забастовки и акции солидарности.
"О таких намерениях заявили в том числе промышленные гиганты — “Беларуськалий”, “Нафтан”, МЗКТ, МТЗ, БМЗ. Среди требований — прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных“, — говорится в сообщении.
Также ресурс Onliner сообщает о забастовке на “БелАЗе”.
В то же время, как указано, власть не спешит идти на уступки. В этой ситуации работники предприятий заявляют, что будут отстаивать свои гражданские права через забастовки и акции солидарности.
Напомним, в понедельник, 17 августа, утром сотрудники государственной Белтелерадиокомпании вышли на забастовку возле офиса компании.