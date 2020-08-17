Великі підприємства Білорусі виходять на страйки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Білорусі на страйки виходять великі підприємства, серед них “Білоруськалій”, “Нафтан”. Працівники вимагають припинити насильство з боку силовиків. Про це повідомляє УНН, посилаючись на TUT.BY.
“Підприємства виходять на страйки, серед них — промислові гіганти”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підприємства мають намір продовжити страйки і акції солідарності.
“Про такі наміри заявили в тому числі промислові гіганти - ”Білоруськалій“, ”Нафтан“, МЗКТ, МТЗ, БМЗ. Серед вимог — припинити насильство з боку силовиків і притягнути до відповідальності винних, складення повноважень Олександра Лукашенка, визнання виборів нелегітимними і призначення нових, звільнення політв’язнів”, - йдеться в повідомленні.
Також ресурс Onliner повідомляє про страйк на "БелАзі".
У той же час, як вказано, влада не поспішає йти на поступки. У цій ситуації працівники підприємств заявляють, що будуть відстоювати свої громадянські права через страйки і акції солідарності.
Нагадаємо, в понеділок, 17 серпня, вранці співробітники державної Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк біля офісу компанії.