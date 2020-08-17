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Работники государственной Белтелерадиокомпании вышли на забастовку

Работники государственной Белтелерадиокомпании вышли на забастовку

Киев  •  УНН

 • 11480 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В понедельник, 17 августа, утром сотрудники государственной Белтелерадиокомпании вышли на забастовку возле офиса компании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TUT.BY.

"В понедельник утром сотрудники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку у здания на Макаенка, 9. Перед этим они подписали сообщение, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту. В нем они требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. Его пока подписало более 55 человек", - говорится в сообщении и отмечается, что в компании работает 1,5 тысячи человек.

Как указано, на забастовку вышли те, кто сегодня работает - режиссеры, операторы, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об увольнении. Они стоят с плакатами "Я/мы за честные новости".

Как рассказывают сотрудники, в чате, где они договорились о забастовке, около 600 человек. Выйдут лм сегодня все, неизвестно.

"Я даже заходить внутрь не буду, нечего там делать", - заявил режиссер Вячеслав. Его коллеги постоянно спрашивают у него, как он. Вячеслава 11 августа задержал ОМОН, когда он просто ехал на велосипеде по городу. Сутки он провел в РУВД Первомайского района. "Самое смешное, что я делаю передачу о милиции", - добавил Вячеслав.

Один из сотрудников рассказал, что в 9:30 Иван Эйсмонт был готов встретиться с операторами в переговорке внутри здания. В 9:30 операторов пригласили на разговор с Эйсмонтом. Но пошли не все.

У здания пока чуть более ста человек, отмечает издание.

В Беларуси акции протеста проходят уже больше недели. Демонстранты не согласны с объявленными итогами президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница.

Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки правоохранителей и демонстрантов, погибли как минимум 2 человека.

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