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Працівники державної Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк

Працівники державної Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У понеділок, 17 серпня, вранці співробітники державної Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк біля офісу компанії. Про це УНН повідомляє з посиланням на TUT.BY.

"У понеділок вранці співробітники Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк біля будівлі на Макаєнка, 9. Перед цим вони підписали повідомлення, адресоване керівнику компанії Івану Ейсмонту. У ньому вони вимагають визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку голову ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв’язнів, скасувати цензуру в ЗМІ. Його поки підписало понад 55 осіб", - йдеться у повідомленні і зазначається, що у компанії працює 1,5 тисячі осіб.

Як вказано, на страйк вийшли ті, хто сьогодні працює — режисери, оператори, і ті, хто минулого тижня написав заяву про звільнення. Вони стоять з плакатами “Я/ми за чесні новини”.

Як розповідають співробітники, в чаті, де вони домовилися про страйк, близько 600 осіб. Чи вийдуть сьогодні всі, невідомо.

"Я навіть заходити всередину не буду, нічого там робити", — заявив режисер В’ячеслав. Його колеги постійно запитують у нього, як він. В’ячеслава 11 серпня затримав ОМОН, коли він просто їхав на велосипеді по місту. Добу він провів в РУВС Першотравневого району. "Найсмішніше, що я роблю передачу про міліцію", — додав В’ячеслав.

Один із співробітників розповів, що о 9:30 Іван Ейсмонт був готовий зустрітися з операторами в переговорці всередині будівлі. О 9:30 операторів запросили на розмову з Ейсмонтом. Але пішли не всі.

Біля будівлі наразі трохи більше ніж сто людей, відзначає видання.

У Білорусі акції протесту проходять вже більше ніж тиждень. Демонстранти не згодні з оголошеними підсумками президентських виборів, на яких, за даними ЦВК, перемогу з 80,10% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця.

Відразу після підведення перших підсумків голосування в республіці почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками правоохоронних органів. За інформацією МВС, затримано понад 6 тис. осіб, постраждали десятки правоохоронців і демонстрантів, загинули як мінімум 2 людини.

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