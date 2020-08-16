Протести у Білорусі: у СІЗО досі перебувають близько 4 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Соратниця кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Марія Колеснікова заявила, що в республіці 4 тис. осіб залишаються затриманими в результаті акцій протесту після виборів президента, представниця опозиції зажадала негайного їх звільнення, інформує УНН з посиланням на її слова агентству ТАСС.
“Остання інформація, яка у мене була, це близько 4 тис. осіб. Ми вимагаємо, щоб всі були звільнені, в тому числі, політв’язні, які були затримані ще до виборів”, — сказала Колеснікова кореспонденту ТАСС.
У Білорусі акції протесту проходять сьомий день поспіль. Демонстранти не згодні з оголошеними підсумками президентських виборів, на яких, за даними ЦВК, перемогу з 80,10% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця.
Відразу після підведення перших підсумків голосування в республіці почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками правоохоронних органів. За інформацією МВС, затримано понад 6 тис. осіб, постраждали десятки правоохоронців і демонстрантів, загинули як мінімум 2 людини.
Протести в Мінську, 16 серпня 2020 року: