Протесты в Беларуси: в СИЗО до сих пор находятся около 4 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Соратница кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что в республике 4 тыс. человек остаются задержанными в результате акций протеста после выборов президента, представительница оппозиции потребовала немедленного их освобождения, информирует УНН со ссылкой на её слова агентству ТАСС.
“Последняя информация, которая у меня была, это около 4 тыс. человек. Мы требуем, чтобы все были освобождены, в том числе, политзаключенные, которые были задержаны еще до выборов”, — сказала Колесникова корреспонденту ТАСС.
В Беларуси акции протеста проходят седьмой день подряд. Демонстранты не согласны с объявленными итогами президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница.
Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов, погибли как минимум 2 человека.
Протесты в Минске, 16 августа 2020 года: