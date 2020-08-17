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Лукашенко виключив можливість проведення повторних виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проведе повторні президентські вибори. Про це він заявив сьогодні, виступаючи на Мінському заводі колісних тягачів (МЗКТ), передає УНН.

“Ми провели вибори. Поки ви мене не вб’єте, інших виборів не буде”, - наводить слова президента Telegram-канал TUT.BY.

Як повідомляв УНН, сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЦВК країни оголосила переможцем президентських виборів, прибув на вертольоті на Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ) для зустрічі з робітниками.

Нагадаємо, в Білорусі на страйки виходять великі підприємства, серед них “Білоруськалій”, “Нафтан”, МЗКТ. Працівники вимагають припинити насильство з боку силовиків.

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