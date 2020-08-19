У ЦВК Білорусі заявили, що інавгурація Лукашенка відбудеться протягом двох місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться протягом двох місяців, дата поки не призначена. Про це повідомили в середу в Центрвиборчкомі республіки, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Конкретну дату визначать організатори, інавгурація пройде не пізніше, ніж через два місяці", - сказав офіційний представник ЦВК.
Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що не буде проводити повторні президентські вибори.