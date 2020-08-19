Тіхановська записала відеозвернення до лідерів ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська перед зустріччю глав держав ЄС випустила звернення, у якому закликає європейських лідерів не визнавати підсумки президентських виборів в Білорусі. Відеозвернення оприлюднено сьогодні, передає УНН.
"Високоповажні лідери Європи. Другий тиждень поспіль мій народ мирно бореться за своє конституційне право обирати своїх лідерів. Вибори 9-ого серпня не були ні чесними, ні прозорими. Їх результати були сфальсифікованими", - йдеться в оприлюдненому зверненні.
З її слів, люди, що вийшли захищати свої голоси на вулиці міст по всій Білорусі, "були жорстоко побиті, позбавлені волі, піддані тортурам режимом, що судорожно чіпляється за владу". "Сотні поранених, щонайменше двоє людей втратили життя. Це відбувається прямо зараз у центрі Європи", - сказано у зверненні.
"Я закликаю вас не визнати цих сфальсифікованих виборів. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу", - відзначила Тіхановська.
Вона додала, що "з метою сприяти мирній передачі влади", ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі. "Вона очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу. Вона негайно оголосить нові чесні і демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів", - зазначила політик.
"Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу", - підсумувала Тіхановська.
Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.
У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської - головної суперниці Лукашенка - не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.
Згодом стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.